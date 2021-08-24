140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı? Meraklı bekleyiş...

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci YKS tercih sonuçlarını yakından takip ediyor. YKS 2021 baraj puanının aşağı çekilmesinin ardından 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağı merak ediliyor. İşte, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı?

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.