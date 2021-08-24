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140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı? Meraklı bekleyiş...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı? Meraklı bekleyiş...

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Adaylar istedikleri üniversiteleri tercih sayfasına yazarken, sonuçlar için gelecek açıklama tarihi bekleniyor. Diğer yandan baraj puanının aşağa çekilmesinin ardından 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağı merak ediliyor. İşte, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı? Meraklı bekleyiş...

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci YKS tercih sonuçlarını yakından takip ediyor. YKS 2021 baraj puanının aşağı çekilmesinin ardından 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağı merak ediliyor. İşte, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 barajı için tercih tarihi açıklandı mı?

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

BARAJI GEÇEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Normal tercih süresi 20 Ağustos'ta tamamlanacak. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak.

Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. AYT'de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek.

Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

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