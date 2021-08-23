Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? MEB takvimi!

Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağı açıklamasının ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Yüz yüze eğitim heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, kapanacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül Pazartesi günü itibaren tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacak.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.