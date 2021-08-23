Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? MEB takvimi!
Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte bu sorular sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene online olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim, bu sene yüz yüze yapılacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, kapanacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağı açıklamasının ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Yüz yüze eğitim heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, kapanacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül Pazartesi günü itibaren tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacak.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
BAKAN ÖZER'DEN "YÜZ YÜZE EĞİTİM" AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri için her bir çocuğun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey olmadığını, Milli Eğitim Bakanı ve 3 öğrenci babası bir veli olarak tüm velilerin çocuklarını okullara emanet ederken, okulların güvenli olmasını istediklerini bildiğini söyledi.
Gelinen noktada, Kovid-19'un uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının açıkça görüldüğünü belirten Özer, bu nedenle herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatını idame ettirmek zorunda olduğunu vurguladı.
Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.
Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."
ÖĞRETMENLERİ AŞILANMA ORANI
Öğretmenlere de 1-3 Eylül arasında Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini bildiren Özer, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri için ise 31 Ağustos 2021'de çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini belirtti.
Bakan Özer, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Özellikle, sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız, kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar."
"BAKANLIK BÜNYESİNDE YENİ BİR ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ KURULDU"
Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurulduğunu belirten Bakan Özer, bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceklerini söyledi.
Özer, Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmadığını, bundan dolayı aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin Sağlık Bakanlığınca belirleneceğini, aynı şekilde herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacakların da yine Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacağını ifade etti.
Öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceğini aktaran Özer, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti.
Bakan Özer, şöyle devam etti:
"Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize yönelik kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır."
"OKULLARDAKİ TÜM KAPALI ALANLAR HER GÜN DEZENFEKTE EDİLECEK"
Okullardaki tüm kapalı alanların her gün dezenfekte edileceğini ve okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencerelerin açılarak sık sık havalandırma sağlanacağını bildiren Özer, şunları kaydetti:
"Şu anki bilimsel veriler ışığında belirlediğimiz politikaları, yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleyeceğiz. Okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeleri yakından izleyecek ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç durumunda gereken adımları atacağız. Sürece verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm öğretmen, eğitim çalışanı, velilerimize ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum."
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