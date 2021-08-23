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LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

LGS 4. tercih olarak bilinen komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS'nin ilk tercihleri 26 Temmuz'da açıklanmıştı. Yerleşemeyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil dönemleri kapsamında toplam 3 defa yerleştirme yapılmıştı. Bu sonuçlara göre de yerleşemeyen öğrenciler için komisyonlarca atama yapılacak. Komisyon sonuçlarını bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

LGS komisyon nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için müjdeli haber gelmişti. Bu kapsamda bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

LGS 4. TERCİH (KOMİSYON YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. 20 Ağustos'ta açıklanması beklenen nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB'den sonuç ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlç eYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak yapılacak.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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