LGS komisyon nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için müjdeli haber gelmişti. Bu kapsamda bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

LGS 4. TERCİH (KOMİSYON YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. 20 Ağustos'ta açıklanması beklenen nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB'den sonuç ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.