Okullar ne zaman açılacak? Geri sayım başladı! 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...
Yeni eğitim öğretim dönemi ile okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri bu sene yüz yüze eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitime ilişkin merak edilenleri açıkladı. Yeni eğitim öğretim takvimina ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...
Okullar ne zaman açılacak? Eylül ayına girmemize kısa süre kala gözler yüz yüze eğitime çevrildi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze yapılması planlanıyordu. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası yüz yüze eğitim olup olmayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. Üniversitelerde ise akademik takvim 13 Eylül'de başlayacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Başkan Erdoğan, ilk, orta, lise ve üniversitelerin yüz yüze eğitimi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
MEB'DEN 'MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ'NE 820 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında seçilen okullara, 11 ayda 820 milyon liralık yatırım yapıldı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, projenin 2021 yılı temmuz-ağustos ayları performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi.
Özer, burada yaptığı konuşmada, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Projeyi on bir ay önce başlattıklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:
"Proje, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 820 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu toplantıda da projenin on bir ayını ve önümüzdeki ayda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projeyi bir yıllık olarak planlamıştık. Dolayısıyla projeyi eylül ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Toplantıya, MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk ve tüm illerin milli eğitim müdürleri katıldı.
1000 OKULA 1000 KÜTÜPHANE VE 1855 AKILLI TAHTA KURULDU
Toplantıda, projenin ilk beş ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi.
Bu kapsamda, proje ile 1000 okula 1000 kütüphane ve okullara akıllı tahta desteği kapsamında toplam 1855 akıllı tahta kuruldu.
Fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okulların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Mevcut mesleki alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi.
Okullarda döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için 100 yeni atölye/laboratuvar kuruldu, 275 atölye güncellendi.
Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullara 358 yeni atölye/laboratuvar kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar 368 milyon liralık bütçe kullanıldı.
Proje çerçevesinde, 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Böylece, 2020'de 50 milyon liralık 2021 yılının ilk sekiz ayında ise 150 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021'de 1000 okulun güçlendirme ve büyük onarım kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.
528 BİN 73 ÖĞRENCİYE KİŞİSEL GELİŞİM DESTEĞİ
Öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katıldı, söz konusu programla okullara 324 bin 406 materyal ulaştırıldı.
Proje kapsamında bulunan okullardaki 135 bin 879 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı, 55 bin 717 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.
Madde bağımlılığı üzerine 7 bin 778 bilgilendirici etkinlik düzenlenerek, 225 bin 248 öğrenciye ulaşıldı.
Proje kapsamında okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 2 bin 498 kariyer günü düzenlendi. Bu etkinliklere 70 bin 164 öğrenci katıldı.
Düzenlenen 1590 kültür, sanat ve spor etkinliğine 22 bin 456 öğrenci iştirak etti. Proje kapsamında yapılan destek programlarında şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci yer aldı.
383 BİN 154 ÖĞRETMENE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik eğitimler de planlandığı gibi devam ediyor.
Proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 5 bin 629 eğitime toplam 114 bin 459 okul yöneticisi ve öğretmen katılırken, 2 bin 408 kişisel gelişim ve liderlik eğitimine 11 bin 279 okul yöneticisi iştirak etti.
Projenin verimliliğini artırmak için öğretmenlere yönelik yapılan 4 bin 466 eğitime, 99 bin 474 öğretmen katıldı.
Ayrıca meslek alan ve atölye öğretmenlerine proje süresinde şu ana kadar işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini almaları amacıyla 1580 eğitim düzenlendi, bu eğitimlerle 14 bin 948 öğretmene ulaşıldı.
Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.
Ayrıca 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı. Bu öğretmenlerden 11 bin 715'i ise uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak ilk yardım eğitimlerini tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?