Okullar ne zaman açılacak? Geri sayım başladı! 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...

Okullar ne zaman açılacak? Eylül ayına girmemize kısa süre kala gözler yüz yüze eğitime çevrildi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze yapılması planlanıyordu. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası yüz yüze eğitim olup olmayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. Üniversitelerde ise akademik takvim 13 Eylül'de başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Başkan Erdoğan, ilk, orta, lise ve üniversitelerin yüz yüze eğitimi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."