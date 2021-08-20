Detaylar açıklandı: Aşı olmayan veliler okula gidebilecek mi? Veliler için aşı zorunlu mu?

Aşı olmayan veliler okula gidebilecek mi? 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacak. Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle öğrenciler ve veliler heyecan içinde. Okul alışverişleri başlarken veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında aşı zorunluluğu oldu. Peki, aşı olmayan veliler okula gidebilecek mi? Veliler için aşı zorunlu mu? İşte haberin detayları...

VELİLER İÇİN AŞI ZORUNLU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, veliler başta olmak üzere Türkiye genelinde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmuyor. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasının isteneceğini bildirdi.