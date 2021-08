Detaylar açıklandı: Aşı olmayan veliler okula gidebilecek mi? Veliler için aşı zorunlu mu?

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN ELİMİZDEKİ EN GÜÇLÜ SİLAH AŞI"

Çocukların ve gençlerin 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kaldığına dikkati çeken İlhan şöyle dedi:

"Artık bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi gerekiyor. Bilim Kurulu üyeleri de yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması konusunda hemfikir. Kabinenin de bu yönde karar alarak, okulların açılış tarihini belirlemesi çok önemli. Salgının kontrol altında tutulması, yüz yüze eğitimin devamı için şu an elimizdeki en güçlü silah aşı."