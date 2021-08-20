Dershaneler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimi belli oldu. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan geçrekleştirilen eğitimler, 2021-2022 döneminde yüz yüze yapılacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de dershaneler oldu. Peki, dershaneler ne zaman açılacak? 2021-2022 dershaneler hafta sonu açık mı, ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...

DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, dershanelerde yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla yeniden başladı. Dershaneye gitmek isteyen öğrenciler dershanelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Okulların açılması ile birlikte dershanelerde de eğitimler başlayacak. Her dershanenin açılış tarihleri farklılık gösterebilir. Bu sebeple kayıtlı olduğunuz dershane üzerinden açılış tarihini ve dershaneler çalışma günlerini öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar.