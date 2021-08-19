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Öğrenciler dikkat! Üniversite tercihler ne zaman sona erecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaştı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Öğrenciler dikkat! Üniversite tercihler ne zaman sona erecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin cuma günü akşamı sona ereceğini bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin yarın sona ereceğini bildirdi.

23.59'A KADAR YAPILABİLECEK

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın (20 Ağustos 2021) saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

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