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Üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılacak mı? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kararını açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılacak mı? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kararını açıkladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin yüz yüze olarak yapılacağı duyuruldu. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz ise konuya ilişkin "Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin yüz yüze yapılacağı bildirildi.

27 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite senatosunun güz dönemi eğitim öğretime 27 Eylül'de gerekli önlemleri alarak, yüz yüze başlanmasına karar verdiğini belirtti.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Gençlere aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Korkmaz, "Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere." ifadesini kullandı.

HİBRİT MODELİ

Öte yandan, yüz yüze yapılacak derslerin seyreltilmiş sınıflarda bazı derslerin de "hibrit" denilen modelle uzaktan çevrimiçi yapılacağı öğrenildi.

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