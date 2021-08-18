MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Eylül ayında okulların açılacağının duyurulmasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim-öğretim takvimi açıklandı. Peki, Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte son gelişmeler...
Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okullar 6 Eylül'de açılacak. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında "Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?" sorusu yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurmuştu. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında yüz yüze eğitimin kesinleşmesi bekleniyor.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
"15 YAŞ VE ÜZERİNİN AŞILANMASI..."
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 15 yaş ve üzerinin aşı programına dahil edilmesinin, sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi anlamda katkı sağlayacağını söyledi.
Prof. Dr. Oğuztürk, 12 ve 15 yaş arası kronik hastalığı olan çocukların aşılama programına dahil edilmesinin sağlıklarında herhangi bir risk süreci yaşanmasına engel olacağını aktardı. Oğuztürk, Kovid-19 hastalığı geçirmiş kişilerin bir ay içerisinde yeni aşılarını yaptırmalarına olanak sağlanmasının Covid-19 ile mücadele çok radikal kararlar alınmasının bir örneği olduğunu dile getirdi. Ayrıca Oğuztürk, 4 doz aşının Türkiye'deki her vatandaşı ilgilendiren bir durum olmadığını, yalnızca yurtdışında herhangi bir işi olanların o ülkelere giriş ve çıkış noktasında sıkıntı yaşamaması adına hayata geçirildiğini kaydetti.
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlanmasının hali hazırda yurt dışında birçok 15 yaşındakilerin ülkede aşılama programına dahil edildiğini ifade ederek, "Kovid-19 ile mücadele zaten dinamik bir süreç. Bu süreçte de anında aktif kararlar alınarak mücadelede virüse karşı bir şekilde önde olmak ve başarı sağlamak adına bu tür davranışlar gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bugün bu karar ile gerçekleştirildi" dedi.
"Ülkemizde 15 yaş ve üzerinin aşılanması sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi katkı sağlayacaktır"
Prof. Dr. Oğuztürk, okullardaki yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre artılarının tartışılmaz bir gerçek olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde de bu şekildeki bir sürecin aktive olması, sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Başarıya destek olacaktır. Bu yüz yüze eğitimin devamı için de insanların aşılama süreçlerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. 15 yaş üstü kişilerin de aşılama programına dahil edilmesi bu yönde katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
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