MEB son dakika: Eylül’de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okullar 6 Eylül'de açılacak. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında "Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?" sorusu yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurmuştu. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında yüz yüze eğitimin kesinleşmesi bekleniyor.