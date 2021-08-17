Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den afet bölgelerindeki eğitim-öğretim durumuna dair kritik açıklama

Özer, öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağı bilgisini paylaşarak, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev yapan tüm öğretmenlere ve bakanlık personeline teşekkür etti.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile ilgili birim amirleri de katıldı.