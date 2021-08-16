ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
ALES/2 geç başvuru günü ne zaman? 2021 yılına ilişkin ALES'in ikinci sınavı için geri sayım başladı. Normal başvuru süreci içerisinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününü bekleyen adaylar, başvuruların hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...
ALES geç başvuru günü ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. 9-13 Ağustos tarihlerinde başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru alınacak. Bu dönem içerisinde başvuru yapmak isteyen adaylar için tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte merak edilenler...
ALES/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2021 ALES/2 geç başvuru günü 17 Ağustos olarak belirlendi. Adaylar 17 Ağustos Salı günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını yapabilecekler.
ALES/2 GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, 2021 ALES geç başvuru ücreti ücreti 217,50 TL olarak uygulanacak.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
2021 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirileek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 ALES/2 sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Bu sınavın sonuçları,açıklandığı tarihten itibaren 5 yılsüreyle geçerlidir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları görseldeki gibi olacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
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