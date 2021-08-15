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Binlerce aday KPSS'de ter döktü

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Binlerce aday KPSS’de ter döktü

Son dakika haberi...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu İstanbul'da yapıldı.

Adaylar, sabah erken saatlerden itibaren kentte sınav için belirlenen merkezlerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sosyal mesafe kurallarına uyarak bina girişinde sıra oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde maske ve dezenfektan dağıtılan adaylar, sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Saat 10.00'dan sonra gelenlerin sınava alınmayacağı konusunda uyarı yapıldı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak, 14.30'dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.

Sonuçların 16 Eylül 2021 günü açıklanması bekleniyor.

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