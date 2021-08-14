KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu için hazırlıklar tamamlandı. Sınav için geri sayım başlarken, adaylar sınav esnasında herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport