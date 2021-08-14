KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
KPSS ÖABT sınavında kalem silgi verilecek mi? ÖSYM tarafından 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek KPSS sınavına saatler kaldı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav saatini beklerken bir yandan da sınav hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla sınava ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...
KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu için hazırlıklar tamamlandı. Sınav için geri sayım başlarken, adaylar sınav esnasında herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...
KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* Kutu/şişe içerisinde ilaçla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?
2021 KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. İlk oturumda adaylara 150 dakika, ikinci oturumda ise 120 dakika süre verilecek.
Sınav, İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanı için oturum saat 14.45'te, diğer ÖABT alanları için ise saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
KPSS ÖABT SINAV KONULARI
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Diğer Alanlar (Sınav saati: 10.15);
* İlköğretim Matematik
* Fen Bilimleri
* Matematik (Lise)
* Fizik
* Kimya/Kimya Teknolojisi
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İmam Hatip Meslek Dersleri Alanı (Sınav saati: 14.45)
* Türkçe
* Sosyal Bilgiler
* Türk Dili ve Edebiyatı
* Tarih
* Coğrafya
* Biyoloji
* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
* Rehberlik
* Beden Eğitimi
* Okul Öncesi
* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayanadayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
221 KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.
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