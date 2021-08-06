MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Yeni dönem için heyecan içinde olan öğrenciler okulların hangi tarihte açıklanacağı merak ediyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte yeni dönem için heyecan daha da arttı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in duyurduğu 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda okullardaki yüz yüze eğitim konusunun görüşülmesi bekleniyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte tekrar kısıtlamaların gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken, okullarda da nasıl bir tedbir alınacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.