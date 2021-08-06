MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...
Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimini sürdüren öğrenciler yeni dönemi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin detaylar açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Yeni dönem için heyecan içinde olan öğrenciler okulların hangi tarihte açıklanacağı merak ediyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte yeni dönem için heyecan daha da arttı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in duyurduğu 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda okullardaki yüz yüze eğitim konusunun görüşülmesi bekleniyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte tekrar kısıtlamaların gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken, okullarda da nasıl bir tedbir alınacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'TEMEL EĞİTİM' HAMLESİ
Sabah'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılanması için harekete geçti. Bu kapsamda ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Eğitim kayıt bölgelerinde mahallerinde spor kulüpleri kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak. Okulların müzeler, teknoparklar ve bilim merkezleriyle işbirliği artırılacak.
MEB'in 2023 temel eğitim hamlesi şöyle:
MÜFREDAT İYİLEŞTİRİLECEK
İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak. İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.
İKİLİ EĞİTİM TÜMÜYLE KALKACAK
İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.
BİLİM MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİ
Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.
MAHALLE SPOR KULÜPLERİ
Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.
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