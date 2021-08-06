İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıtlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti. İşte, İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Tarih açıklaması...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2021'de yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından lise kayıt tarihlerinin de başlaması bekleniyor.