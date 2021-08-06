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İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Tarih açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2021
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İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Tarih açıklaması...

İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. İşte, ilkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Tarih açıklaması...

İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıtlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti. İşte, İlkokul, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ile okul kayıtları başladı mı? Tarih açıklaması...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2021'de yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından lise kayıt tarihlerinin de başlaması bekleniyor.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2021

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

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