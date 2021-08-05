YKS tercihi başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin YKS sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler heyecan içinde tercih dönemini beklemeye başladı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapacak öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, YKS tercihi başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemlerinin saat kaçta başlayacağı henüz bilinmese de, bir önceki dönemlere baktığımızda tercihlerin öğle vakitlerinde başladığı görülüyor. Buna göre, birkaç saat içinde tercih ekranının açılması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.