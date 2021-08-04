Sonuç tarihi açıklandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz Pazar günü tamamlanan KPSS sınavının ardından, adayların gözü KPSS sonuçlarına çevrildi. KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür / Eğitim Bilimleri sınavının 1 Ağustos Pazar günü tamamlanmasının ardından, sınava giren adaylar KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyişine başladı. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen olarak kadroya girmek isteyen adayların 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM sınav takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu.
Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
2021 KPSS soru ve cevapları adayların erişimine açıldı
1 Ağustos tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları adayların erişimine açıldı.
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