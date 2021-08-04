Sonuç tarihi açıklandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen olarak kadroya girmek isteyen adayların 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM sınav takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu.