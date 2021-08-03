Üniversite tercihleri başlıyor... 2021 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Kontenjanlar ve taban puanlar...

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye yerleştirmek için gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Puanlarını görüntüleyen öğrenciler heyecan içinde tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih takvimi belli olurken en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları oldu. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.