LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmek için gerçekleştirilen LGS'nin tercih süreci sona eriyor. Birinci tercihlerin ardından yerleştirmeye esas nakil başvuruları alındı. Bu sonuçlara göre de herhangi bir liseye yerleşemeyenler ya da okulunu değiştirmek isteyenler için ikinci nakil başvuruları başladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Ağustos'ta başlayan LGS 3. tercih dönemi 6 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.