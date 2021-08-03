LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek?
LGS 2. nakil sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakil süreci devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...
LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmek için gerçekleştirilen LGS'nin tercih süreci sona eriyor. Birinci tercihlerin ardından yerleştirmeye esas nakil başvuruları alındı. Bu sonuçlara göre de herhangi bir liseye yerleşemeyenler ya da okulunu değiştirmek isteyenler için ikinci nakil başvuruları başladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?
2 Ağustos'ta başlayan LGS 3. tercih dönemi 6 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.
Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
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