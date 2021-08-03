KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? KYK yurt başvuruları bu ay mı yapılacak?
KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman ve hangi tarihte başlayacağına yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? KYK yurt başvuruları bu ay mı yapılacak?
KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? KYK yurt başvuruları bu ay mı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Pandemi nedeniyle ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamıyordu. Bakanlık tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor…
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.
KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.
KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.
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