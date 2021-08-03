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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından geçekleştirilen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri sınavı geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ağustos 2021 Pazar gerçekleşen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri sınavına giren binlerce aday gözlerini KPSS sonucunun ne zaman belli olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevirdi. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021'de açıklanacağı belli oldu. Sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görebilecek.

Sonuçlar açıklandığında adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile "https://sonuc.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak öğrenebilir.

Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların evlerine gönderilmeyeceği açıklandı.

Elektronik ortamdan görüntülenecek sınav sonuç belgesinde, adayların sorulara verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte KPSS puanları yer alacak.

2021 KPSS SORU VE CEVAPLARI

Sınavın sorularının yüzde 10'u erişime açıldı. Kitapçığı görüntülemek için "https://ais.osym.gov.tr/" adresine gidiniz.

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