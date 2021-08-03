KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ağustos 2021 Pazar gerçekleşen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri sınavına giren binlerce aday gözlerini KPSS sonucunun ne zaman belli olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevirdi. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021'de açıklanacağı belli oldu. Sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görebilecek.