AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
AÖL ek sınav ne zaman? MEB'den 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin ek sınav müjdesi geldi. Eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğrencilerden mezun olmayı bekleyenler ve kredi notunu yükseltmek isteyenler için ek sınav yapılacak. Ek sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...
AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından müjdeli haber geldi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme süreci başlıyor. Mezun olmak isteyenler ile kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler ek sınava ilişkin kayıt yenileme sürecini araştırmaya başladı. Peki, AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...
AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 AÖL ek sınavı için kayıt yenileme işlemleri 9-13 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.
Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yapabilecekler.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekiyor.
AÖL EK SINAV NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL ek sınav 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.
ÜCRET MUAFİYETİ OLAN ÖĞRENCİLER DİKKAT!
Ücret muafiyeti olan öğrencilerinden şahsen müracaatta zorluk yaşayanlar, ilan edilen 2020/5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacak.
AÖL EK SINAV İLE İLGİLİ GENEL DUYURU
1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.
4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğe açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.
5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.
NOT:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.
İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.
6) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;
-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,
-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,
-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alıyor,
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,
-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,
-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,
-Islah evinde kalanlar,
-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,
-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;
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