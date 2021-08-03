AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından müjdeli haber geldi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme süreci başlıyor. Mezun olmak isteyenler ile kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler ek sınava ilişkin kayıt yenileme sürecini araştırmaya başladı. Peki, AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 AÖL ek sınavı için kayıt yenileme işlemleri 9-13 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yapabilecekler.