sonuc.meb.gov.tr: LGS 1. nakil sonuçları sorgulama! 2021 MEB e-Okul LGS 2. tercih sonuçları nereden öğrenilir?

LGS 1. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının ardından ilk tercihler alınmış ve sonuçlar açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre herhangi bir okula yerleşemeyenler ile okulunu değiştirmek isteyenler için nakil başvuruları alındı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ile ilgili merak edilenleri ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2021 LGS 2. tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından LGS 2. tercih sonuçları için 2 Ağustos işaret edilmişti. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar bugün erişime açıldı. Öğrenciler tercih sonuçlarını, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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