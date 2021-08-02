LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları nereden öğrenilecek?
LGS 2. tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İlk tercih işlemlerinin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. nakil başvruları alındı. 26-30 Temmuz tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS yerleştirmeleri devam ediyor. İlk tercih işlemlerinin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas 1. nakil döneminde başvurularını gerçekleştirdi. Yerleştiği okulu merak eden öğrenciler merak içinde sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...
26 Temmuz'da başlayan LGS 2. tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erdi. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabildi.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB takvimine göre, LGS 2. tercih sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı. Öğrenciler tercih sonuçlarını, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...
- Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
- KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
- KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite tercihleri hangi tarihte başlar?
- ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı