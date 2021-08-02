LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları nereden öğrenilecek?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.