KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

"01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."