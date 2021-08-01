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KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021
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KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...

KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10:15'te, Eğitim Bilimleri sınavı 14:45'te başlayacak. KPSS sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlayacak adaylar sınav süresini merak ediyor. İşte, KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...

KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday KPSS 2021 sınavında ter dökecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10:15'te, Eğitim Bilimleri sınavı 14:45'te başlayacak. Katılım sağlayacak adaylar sınav süresini merak ediyor. İşte, KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.

KPSS Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak.

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür : 130 dakika sürecek.

KPSS Eğitim Bilimleri:: 100 dakika sürecek.

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

"01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

"01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

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