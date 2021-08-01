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KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

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Giriş Tarihi: 01.08.2021
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KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Ağustos Pazar günü, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) oturumları gerçekleşecek. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav için puan hesaplama yöntemleri de merak ediliyor. İşte, KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Ağustos Pazar günü, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) oturumları gerçekleşecek. Puan hesaplaması yapan adaylar kaç doğrunun, kaç yanlışı götüreceğini merak ediyor. İşte, KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.

Sınav saat 12.25'te sona erecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 1 Ağustos Pazar günü saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek.

Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.

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