Son dakika: KPSS ertelendi mi, iptal mi? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav tarihi ne zaman?

KPSS ertelendi mi, iptal mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçma Sınavı'nın A Grubu ve Öğrtetmenlik oturumları için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınavların iptal olup olmayacağını araştırıyor. Sınav hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS ertelendi mi, iptal mi? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS sınavları daha önce belirlendiği tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenme ya da iptal edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.