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KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar...

KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına saatler kaldı. Sınav için hazırlıklar tamamlanırken, sınava katılacak adaylar sınav hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 KPSS kılavuzu ile birlikte sınavda yanında bulunması gereken araç gereçler ve yasak olan eşyalar duyuruldu. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir? İşte cevaplar...

KPSS'de kalem silgi verilecek mi? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Memur olarak görev almak isteyen adayların kamuya atanabilmeleri için KPSS sınavına katılmaları gerekiyor. Sınava başvuru yapan adaylar hazırlıklarını tamamlarken, sınavın başlamasına saatler kala detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir? İşte haberin detayları...

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15

Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15

Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.

ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.

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