KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının detayları belli oldu. Sınav için geri sayım başlarken, sınava katılacak adaylar detayları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzu ile birlikte sınavın detayları açıklandı. Peki, KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS sınav süresi ne kadar? 1. ve 2. oturum kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15

Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15

Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.