KPSS sınav giriş belgesi 2021 çıktı alma ekranı! KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama!
KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınava girecekleri yerleri öğrenen öğrenciler sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye geçiyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi 2021 çıktı alma nasıl yapılır? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama nereden yapılır? İşte cevaplar...
KPSS sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılına ilişkin KPSS sınavları başlıyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav gününü beklemeye başladı. Yılın ilk sınavı olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) yarın gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi 2021 çıktı alma nasıl yapılır? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama nereden yapılır? İşte haberin detayları...
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?
Öğrenciler sınavagirecekleri yer bilgisini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyebilecek.
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.
ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.
LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayanadayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda?
- Son dakika: İzmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir?
- Son dakika: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı!
- Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...
- Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...
- 652 yurt müdürü alacak! GSB memur alımı 2021 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) memur alımlarında KPSS puan şartı kaç?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?
- Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...
- Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün mü, yarın mı?
- PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...
- AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihleri açıklandı mı?