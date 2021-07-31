KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı?

KPSS'de kıyafet kuralı var mı? 2021 KPSS sınavına saatler kaldı. 01 Ağustos'ta yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınava katılacak adaylar sınav öncesinde bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Sınav hakkında en çok araştırılan konular arasında giyim kuralı yer aldı. Peki, KPSS'de kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı? İşte haberin detayları...

KPSS'DE GİYİM/KIYAFET KURALI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafınan gerçekleştirilen sınavlarda ve KPSS sınavında herhangi bir kıyafet kuralı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor.

İşte KPSS'ye girerken yasak olan eşyalar: