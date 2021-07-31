KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı?
KPSS sınavında giyim kuralı var mı? Yüz binlerce memur adayı 01 Ağustos'ta KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumuna katılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav için geri sayım başlarken, sınav ile ilgili dikkat edilecek hususlar merak edilmeye başlandı. ÖSYM kılavuzu ile birlikte sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı? İşte cevaplar...
KPSS'de kıyafet kuralı var mı? 2021 KPSS sınavına saatler kaldı. 01 Ağustos'ta yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınava katılacak adaylar sınav öncesinde bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Sınav hakkında en çok araştırılan konular arasında giyim kuralı yer aldı. Peki, KPSS'de kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı? İşte haberin detayları...
KPSS'DE GİYİM/KIYAFET KURALI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafınan gerçekleştirilen sınavlarda ve KPSS sınavında herhangi bir kıyafet kuralı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor.
İşte KPSS'ye girerken yasak olan eşyalar:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* Kutu/şişe içerisinde ilaçla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SINAVI TAKVİMİ
ÖSYM Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde 01 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.
Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek.
Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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