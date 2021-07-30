YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler online, yüz yüze mi olacak?
Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da normalleşme sürecinin başlamasının ardından üniversiteler için alınacak kararlar merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lisans ve ön lisans öğrencilerin merakla beklediği soruya yanıt vermişti. Ancak vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kararların alıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler online, yüz yüze mi olacak?
Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılma tarihi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Uzun süredir kampüslerden uzak kalan öğrenciler bu yıl okulların açılma tarihi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediiyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.
YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.
MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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