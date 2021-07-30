YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler online, yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılma tarihi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Uzun süredir kampüslerden uzak kalan öğrenciler bu yıl okulların açılma tarihi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediiyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.