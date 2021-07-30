Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tarım işçilerinin çocukları için özel proje
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Kahramankazan’da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırlnan 'Mobil Okul'u ziyaret etti. Bakan Selçuk, "Tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz.’’ açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını sebebiyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları en aza inidirmek için başlatılan 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri detaylı bir programla sürdüğü ifade edildi. Türkiye'nin her yanında yaşayan öğrencilerle beraber tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için de yeni bir çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Ankara, Adana, Çanakkale, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Ordu ve Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' programı için 'Mobil Okullar' kuruldu.
ZİYA SELÇUK 'MOBİL OKUL'U ZİYARET ETTİ
Bakan Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ndeki 'Mobil Okul'a konuk oldu. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde kalan ailelerin her kademedeki 62 çocuğunun yürüttüğü telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zeka oyunları, okul öncesi etkinlik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti. Tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, projeye ilişkin şunları kaydetti:
"Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz, sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak, 'fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz' diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında, okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar."
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