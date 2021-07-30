Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tarım işçilerinin çocukları için özel proje

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını sebebiyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları en aza inidirmek için başlatılan 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri detaylı bir programla sürdüğü ifade edildi. Türkiye'nin her yanında yaşayan öğrencilerle beraber tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için de yeni bir çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Ankara, Adana, Çanakkale, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Ordu ve Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' programı için 'Mobil Okullar' kuruldu.