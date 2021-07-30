MEB son dakika: Okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...

Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, yeni dönem öncesinde okullardaki eğitim faaliyetlerine başlanması için çalışmalar devam ediyor. Vaka sayısının 22 bine çıkmasının ardından yüz yüze eğitimin iptal olup olmayacağı, okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

MEB'in duyurduğu 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.