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MEB son dakika: Okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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MEB son dakika: Okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velisi yeni eğitim öğretim için gün sayıyor. Koronavirüs vaka sayısında artış görülmesinin ardından gözler okullardaki yüz yüze eğitime çevrildi. Yeni dönemde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, vaka artışı sonrası hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte son gelişmeler...

Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, yeni dönem öncesinde okullardaki eğitim faaliyetlerine başlanması için çalışmalar devam ediyor. Vaka sayısının 22 bine çıkmasının ardından yüz yüze eğitimin iptal olup olmayacağı, okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

MEB'in duyurduğu 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK

Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda okullardaki yüz yüze eğitim konusunun görüşülmesi bekleniyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte tekrar kısıtlamaların gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken, okullarda da nasıl bir tedbir alınacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle okul açılış tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ilişkin, "Temizlik ve hazırlık anlamında okullarımızda ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür eksiği olduğu konusunda bir görüş alışverişinde bulunduk. Ve gördüm ki okullarımızda gerçekten bir problem yok. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Ve okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, toplumun desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının vurgusunu yapmak istiyorum. Ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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