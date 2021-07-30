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KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?

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Giriş Tarihi: 30.07.2021
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KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında yapılacak soruları, üniversite adayı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 KYK yurt ve burs başvuruları, her sene özellikle üniversite tercih dönemlerinde öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru işlemi, KYK üzerinden gerekli adımların tamamlanmasıyla yapılıyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir.

Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.

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