KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 KYK yurt ve burs başvuruları, her sene özellikle üniversite tercih dönemlerinde öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru işlemi, KYK üzerinden gerekli adımların tamamlanmasıyla yapılıyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek.