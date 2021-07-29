ÖSYM son dakika: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2021 tercihleri hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.