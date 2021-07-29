2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Polislik barajı...

2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyen binlerce vatandaş baraj puanı hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildİ. İşte, 2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak?

PMYO TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.