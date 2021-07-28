YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül'e kadar aşılanmalarının tamamlanması istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" ifadelerine yer verdi. Buna göre, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunda detayların görüşülmesi bekleniyor.