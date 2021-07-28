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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. MEB ilk atama takvimine göre 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da görüntülendi. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama İşlemleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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