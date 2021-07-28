Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama İşlemleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlandı.