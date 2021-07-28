AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavı için heyecan dorukta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu kayıtları tamamlandı. Ardından AÖF yaz okulu sınav tarihleri duyuruldu. İşte, AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

ATA AÖF YAZ OKULU ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile gerçekleşecektir. Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır.