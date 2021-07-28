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AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlamak isteyen adaylar için AÖF yaz okulu takvimi belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, ATA AÖF sınav takvimini ve yaz okulunda açılacak dersleri açıkladı. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavı için heyecan dorukta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu kayıtları tamamlandı. Ardından AÖF yaz okulu sınav tarihleri duyuruldu. İşte, AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

ATA AÖF YAZ OKULU ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile gerçekleşecektir. Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.

ÜCRET ÖDEMELERİ BAŞLADI

Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihi itibariyle başladı. Öğretim ücreti ödememiş olan öğrenciler ders seçimi yapamayacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile birlikte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabilecekler.

YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olacak şekilde, 250 TL'dir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL olmaktadır.

ATA ÖAF SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

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