YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin ikinci YÖKDİL sınavına başvurular 02-12 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler arasında herhangi bir sebepten dolayı başvuru yapamayan adaylar, bugün içerisinde geç başvuru yapabilecekler. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL/2 geç başvuru 27 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor.