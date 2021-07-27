YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? 02-12 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan YÖKDİL/2 sınavına başvuru yapamayan adaylar için bugün geç başvuru alınacak. Adayların sınava katılabilmeleri için internet üzerinden başvurularını yaparak sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin ikinci YÖKDİL sınavına başvurular 02-12 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler arasında herhangi bir sebepten dolayı başvuru yapamayan adaylar, bugün içerisinde geç başvuru yapabilecekler. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YÖKDİL/2 geç başvuru 27 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti: 217,50 TL
Adaylar, geç başvuru gününde sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YÖKDİL/2 sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kağıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
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