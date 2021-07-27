Tarih belli oldu! 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ertelenen bursluluk sınavı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevrilmişti. MEB'den beklenen açıklama geldi ve bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınav tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı için detayları haberimizde derledik. İşte, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman?
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
MEB sınav kılavuzu ile detaylara yer verdi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021'de saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır.
Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır. Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
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- Tarih belli oldu! 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?
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