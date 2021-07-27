Tarih belli oldu! 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?

2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınav tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı için detayları haberimizde derledik. İşte, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB sınav kılavuzu ile detaylara yer verdi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021'de saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.