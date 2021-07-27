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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. İşte, lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orta öğrenimini tamamlayıp liseye başlamak üzere LGS'ye giren adaylar, bugün kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. Bununla birlikte, Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için lise kayıtları ne zaman alınacak sorusu gündeme geliyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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