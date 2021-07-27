Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orta öğrenimini tamamlayıp liseye başlamak üzere LGS'ye giren adaylar, bugün kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. Bununla birlikte, Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için lise kayıtları ne zaman alınacak sorusu gündeme geliyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.