AÖL online sınav giriş: 2021 açık lise telafi sınav giriş nasıl yapılır? AÖL ek sınav ne zaman bitiyor? Sonuçlar...

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Öğrencilerin sınavı;

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,

b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme,vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,

c. Sınav kurallarının ihlaledilmesi,

ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.