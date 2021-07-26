YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirmelerine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuç takvimi duyuruldu. Tercih heyecanı yaşayan öğrenciler, sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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