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Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...

Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılmasını merakla beklerken yeni üniversiteye başlayacak olanlarda sorgulamalarına hız kazandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında üniversiteler açılış tarihi belli olmuştu. İşte, üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...

Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Aşılama çalışmalarını hızlanması ve vakalardaki düşüşle gözler üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtına çevrildi. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda üniversitelerin açılış tarihi için Eylül ayı işaret edilmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

Üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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