Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...
Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılmasını merakla beklerken yeni üniversiteye başlayacak olanlarda sorgulamalarına hız kazandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında üniversiteler açılış tarihi belli olmuştu. İşte, üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...
Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Aşılama çalışmalarını hızlanması ve vakalardaki düşüşle gözler üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtına çevrildi. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda üniversitelerin açılış tarihi için Eylül ayı işaret edilmişti.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.
YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
Üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...
- Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?
- Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...
- Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...
- Ödemelerde artış yaşandı! Başvurana 1125 TL ödeme yapılacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı...
- Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Kıdem tazminatı için flaş detay! Maaş kesintisi sonlanabilir! Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa...
- Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
- BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?