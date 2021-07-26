Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...

Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Aşılama çalışmalarını hızlanması ve vakalardaki düşüşle gözler üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtına çevrildi. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda üniversitelerin açılış tarihi için Eylül ayı işaret edilmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.