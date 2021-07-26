Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin üniversite sınavı tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Üniversiteye kayıt yaptırmak için heyecan içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonuçlarından çıkan puanlara göre tercih işlemleri yapılacak. Peki, 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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