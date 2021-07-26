sonuc.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2021 MEB LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılında 1 milyon 243 bin 830 öğrenci 8. sınıfı başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun oldu ve bu öğrencilerin 1 milyon 038 bin 492'si LGS'ye katıldı. LGS sınav sonucuna göre 168 bin 924 öğrenci merkezi olarak yerleştirildi. LGS sonuçlarını merak eden öğrenciler MEB'in resmi internet adresine akın ediyor. Peki, LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.