sonuc.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2021 MEB LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Lise tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler merak içinde sonuçları bekliyordu. MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Öğrenciler MEB'in resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılında 1 milyon 243 bin 830 öğrenci 8. sınıfı başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun oldu ve bu öğrencilerin 1 milyon 038 bin 492'si LGS'ye katıldı. LGS sınav sonucuna göre 168 bin 924 öğrenci merkezi olarak yerleştirildi. LGS sonuçlarını merak eden öğrenciler MEB'in resmi internet adresine akın ediyor. Peki, LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.
Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millîeğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerindeilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
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