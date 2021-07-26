DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecan dorukta. 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.