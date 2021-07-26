DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS'ye katılan adaylar sınav puanını öğrenmek için heyecanlanıyor. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarına yönelik takvimi geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecan dorukta. 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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