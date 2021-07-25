LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1. nakil tercihleri...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS'de aldığı puanla liseye yerleşmek isteyen öğrenci ve velilerinin gündeminde. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. Tercih sürecini atlatan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi.